Türkiye Akılalmaz intikam! 'Klimamdan malzeme çaldın' deyince kurşun yağdırdı

Akılalmaz intikam! 'Klimamdan malzeme çaldın' deyince kurşun yağdırdı

Türkiye

Akılalmaz intikam! 'Klimamdan malzeme çaldın' deyince kurşun yağdırdı

Adana'da İbrahim Koğa (43), klimasını tamir eden Murat T.’yi, arıza devam edince klimamdan malzeme çaldın deyip, dövdü. Murat T.'de İbrahim Koğa ile ailesine kurşun yağdırıp, kaçtı. Saldırıda yaralanan İbrahim Koğa, eşi Hayat Koğa ve oğlu Şehmuzcan Koğa’nın tedavisi sürdüğü belirtildi.

19 Ocak 2022, Çarşamba 11:16 Son Güncelleme:
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Adana'nın Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde oturan İbrahim Koğa, evindeki kliması bozulunca tamirat için aynı mahallede oturan Murat T.’yi çağırdı. 

Eve gelen Murat T.nin tamirini yaptığı klimadaki arıza devam edince Koğa, bu kez de servis ekibi çağırdı. Servis elemanları klimada bir parçanın eksik olduğunu söyledi. İddiaya göre Koğa, evine gittiği Murat T.’yi, "Klimamdan malzeme çalmışsın" diyerek darbetti.

ARAÇ İÇERİSİNDEN ATEŞ AÇTI

Olaydan bir gün sonra Murat T., evinin bulunduğu sokağa gittiği İbrahim Koğa ve ailesine hafif ticari aracının içerisinde tabancayla kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunlar İbrahim Koğa’nın göğsüne, eşi Hayat Koğa (45) ile oğlu Şehmuzcan Koğa’nın (18) ise bacaklarına isabet etti. Koğa ailesi kanlar içerisinde yere yığılırken, Dodo lakabıyla tanınan Murat T. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptığı yaralılardan İbrahim ile eşi Hayat Koğa’yı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine, Şehmuzcan Koğa’yı ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Murat T.nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli Murat T.'yi, otomobiliyle seyir halindeyken yakaladı. 

Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/(DHA)

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