Akılalmaz kaza… Köprüden uçtu!

Mustafa K. yönetimindeki otomobil, sürücüsü yol yapım levhalarını göremeyince köprüye çıktı.

Yapımı devam eden ve birleştirilme aşamasında olan köprüden aşağı uçan otomobil, yere çakıldı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte 2 kişi daha yaralandı.

KAZAYI GÖRENLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Yaralılar sevk edilen ambulans ile köprünün yanında bulunan Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı görenler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Otomobil çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.