Türkiye Akılalmaz kazada şoför bu halde bulundu

Akılalmaz kazada şoför bu halde bulundu

Türkiye

Akılalmaz kazada şoför bu halde bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil dik şekilde durdu. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

23 Şubat 2021, Salı 16:46 Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, bariyere çarparak dik duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Sıkışan sürücü, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Otomobilde sıkışan sürücü, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

 Bölgede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.


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