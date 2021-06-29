Türkiye Akılalmaz olay! Arkadaşını bıçaklayıp 4'üncü kattan atladı

Akılalmaz olay! Arkadaşını bıçaklayıp 4'üncü kattan atladı

Türkiye

Akılalmaz olay! Arkadaşını bıçaklayıp 4'üncü kattan atladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kavgada arkadaşı Kifayet A.’yı bıçakla yaralayan Afganistan uyruklu Hasan K., apartmanın 4'üncü katından atladı. Kifayet A. ile Hasan K. hastanede tedaviye alındı.

29 Haziran 2021, Salı 17:23 Son Güncelleme:
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​Olay, saat 12.00 sıralarında, Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Afganistan uyruklu Kifayet A. ile ev arkadaşı Hasan K. arasında belirlemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hasan K., Kifayet A.'yı bıçakladı. Olayın ardından balkondan atlayan Hasan K. yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan Hasan K. ile 2 yerinden bıçaklanan Kifayet A., ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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