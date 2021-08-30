Türkiye Akılalmaz olay! Çarşafla 5'inci kattan inmek isterken...

Akılalmaz olay! Çarşafla 5'inci kattan inmek isterken...

Türkiye

Akılalmaz olay! Çarşafla 5'inci kattan inmek isterken...

Aksaray'da zihinsel engelli olduğu öne sürülen Feyza B.(20), 5'inci kattaki evlerinin penceresinden inmek isterken, sarkıttığı çarşafların kopması sonucu kömürlüğün üzerine düşüp yaralandı.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 22:58 Son Güncelleme:
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Olay, saat 15.30 sıralarında Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Feyza B., evde ailesinin bulunmadığı sırada, birbirine bağladığı çarşafları pencereden sarkıtıp aşağı inmeye çalıştı.

Çarşafların kopması sonucu kömürlüğün üzerine düşen Feyza B. yaralandı.

Feyza B., ihbar üzerine adrese çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)

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