Türkiye Akılalmaz olay! İcra müdür yardımcısı 'sigara içme bahanesiyle' adliyeden firar etti

Akılalmaz olay! İcra müdür yardımcısı 'sigara içme bahanesiyle' adliyeden firar etti

Türkiye

Akılalmaz olay! İcra müdür yardımcısı 'sigara içme bahanesiyle' adliyeden firar etti

Eskişehir’de zimmetine para geçirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 7’nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., adliyedeki görev yerinden 'sigara içme' bahanesiyle dışarı çıkıp, firar etti. E.K.’nin zimmetine geçirdiği miktarın 5 milyon lira olduğu bildirildi.

24 Şubat 2021, Çarşamba 20:56 Son Güncelleme:
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Eskişehir 7'nci İcra Dairesi Müdürlüğü'nün emanet kasa ve banka hesaplarında yapılan ilk bilirkişi incelemesinde, müdür yardımcısı E.K.’nin zimmetine 3 milyon 800 bin lira geçirdiği tespit edildi. Yapılan detaylı incelemede ise bu rakamın 5 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatan E.K. adliyedeki görev yerinden, ‘sigara içme’ bahanesiyle dışarı çıkıp, firar etti. E.K. hakkında yakalama kararı çıkartılırken, hesaplardaki incelemenin sürdüğü bildirildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Eskişehir’de İcra Müdürlüğü’nün emanet kasası ve banka hesaplarından yaklaşık 5 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla aranan 7’nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., polis merkezine giderek teslim oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen E.K., ifadesi alınmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

DHA

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