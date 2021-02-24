Eskişehir 7'nci İcra Dairesi Müdürlüğü'nün emanet kasa ve banka hesaplarında yapılan ilk bilirkişi incelemesinde, müdür yardımcısı E.K.’nin zimmetine 3 milyon 800 bin lira geçirdiği tespit edildi. Yapılan detaylı incelemede ise bu rakamın 5 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatan E.K. adliyedeki görev yerinden, ‘sigara içme’ bahanesiyle dışarı çıkıp, firar etti. E.K. hakkında yakalama kararı çıkartılırken, hesaplardaki incelemenin sürdüğü bildirildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Eskişehir’de İcra Müdürlüğü’nün emanet kasası ve banka hesaplarından yaklaşık 5 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla aranan 7’nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., polis merkezine giderek teslim oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen E.K., ifadesi alınmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

DHA



