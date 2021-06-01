Akılalmaz olay! Uçuşu engellemek için bomba ihbarında bulunmuş

Ordu -Giresun Havalimanı'nda yolcu uçağına yönelik asılsız bomba ihbarının, ABD'de yaşayan kişinin, kız arkadaşının İstanbul’a gitmesini engellemek için yaptığı ortaya çıktı.

Ordu'nun Gülyalı ilçesi ile Giresun'un Piraziz ilçeleri arasında yer alan Ordu-Giresun Havalimanı’nda, yolcu uçağına yönelik dün akşam bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine havalimanına, polis ve bomba imha uzmanı ekipler sevk edildi. Tedbirler kapsamında apronda bulunan uçaklardaki yolcular, indirilirken, geniş güvenlik önlemi alındı. Daha sonra polis ekipleri, uçağın kargo ve kabin bölümünde arama başlattı. Aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Havalimanında bekletilen yolcuların alındığı uçaklar, kalkış yaparak, İstanbul ve Ankara’ya hareket etti. İhbarla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIZ ARKADAŞININ GİDİŞİNİ ENGELLEMEK İSTEMİŞ

Yapılan araştırmalar sonucu ihbarın, ABD üzerinden yapıldığı tespit edildi. Asılsız ihbarı yapan kişinin kimliğinin belirlendiği ve Ordu’da yaşayan kız arkadaşının İstanbul’a gitmesini engellemek için bomba ihbarında bulunduğu belirtildi.



