Türkiye Akılalmaz ölüm! Su sanıp içti, sonrası korkunç!

Akılalmaz ölüm! Su sanıp içti, sonrası korkunç!

Türkiye

Akılalmaz ölüm! Su sanıp içti, sonrası korkunç!

İzmir Selçuk’ta bir otelin halkla ilişkiler sorumlusu olan Özde Çivici’nin inanılmaz ölümü herkesi şok etti. Genç kadın, odasına pet şişe içinde bırakılan mermer cilasını su sanıp içti, can çekişerek hayatını kaybetti

30 Aralık 2021, Perşembe 08:31 Son Güncelleme:
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Selçuk’taki Ephesus Hitit Oteli’nin Halkla İlişkiler Birimi’nde çalışan 30 yaşındaki Özde Çivici, otelde düzenlenecek yılbaşı balosunun tanıtım broşürlerini dağıtmaya çıktı. Bir süre sonra yorulup odasına geri dönen Özde Çivici, burada pet su şişesi içerisindeki maddeyi su sanarak içti. Bir anda kusmaya başlayan kadın hastaneye kaldırıldı. Organları büyük hasar gören Özde Çivici, kurtarılamadı.



SU ŞİŞESİ İLE YAN YANA

Yapılan incelemede içinde su olan ve mermer cilası bulunan pet şişelerin yan yana durduğu belirlendi. Odada temizlik yapan ekip ile mermer ustasının ihmali olduğu gerekçesiyle ifadesi alındı. Acı haberle sarsılan baba Adnan Çivici, eşi ve Özde’nin kız kardeşleri Eda ile Gülsüm ise gözyaşlarına boğuldu. Uzmanlar, bu tür maddelerin içildiğinde dolaşım sisteminde tahribata, ani solunum ve kalp durmasına yol açtığını belirtti.

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