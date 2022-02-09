Akılalmaz savunma! Bankayı soymaya değil, güvenliği dövmeye gelmiş!

İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, elindeki taşla banka önüne gelen şüpheli güvenlik görevlisi İ.A.'ya saldırdı.

Silahını doldur boşalt yaparak etrafa tehditler savuran şüpheli, güvenlik görevlisi ve banka çalışanı O.P tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 17 santimetre uzunluğunda bir bıçak bulundu.

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelin yapılan sorgusunda amacının soygun olmadığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin iki gün önce annesinin aynı banka şubesine geldiğini güvenlik görevlisinden yardım istemesine rağmen, bir yardım alamadığını söyledi.

Aynı güvenlik görevlisinin kendisinin motosikletle banka önünden geçerken küfür ettiğini söyleyen şüpheli olay günü hesap sormak için banka önüne geldiğini söylediği kaydedildi.

Şüpheli poliste yapılan sorgusunun ardından Nitelikli yağmaya teşebbüs ve 6136 sayılı silah kanuna muhalefet suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.