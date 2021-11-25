Türkiye Akılalmaz sözler! Sigara istediği Çinliyi neden bıçakladığını anlattı

Akılalmaz sözler! Sigara istediği Çinliyi neden bıçakladığını anlattı

Türkiye

Akılalmaz sözler! Sigara istediği Çinliyi neden bıçakladığını anlattı

Burdur’da sigara istediği Çinliyi bıçakla yaralayan Mert Aras konuştu. Aras, 'Sigara istedim, 'kullanmıyorum' dedi. Sonra bana ters baktı. O yüzden bıçakladım' dedi.

25 Kasım 2021, Perşembe 12:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Burdur’da mermer işiyle uğraşan Çinli Wei Liu'yu (49) bıçakla yaralayan Mert Aras (22), ifadesinde, "Sigara istedim, 'kullanmıyorum' dedi. Sonra bana ters baktı. O yüzden bıçakladım" dedi. Olay sonrası Aras, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay salı akşamı, Güzelleştirme Parkı'nda meydana geldi. Kentte mermer işiyle uğraşan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Wei Liu, parkta yürüyüş yaparken, Mert Aras kendisinden sigara istedi. Aras, sigara kullanmadığını söyleyen Wei Liu'yu karnından bıçakladı. Wei Liu, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mert Aras'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede savcıya ifade veren Mert Aras, "Sigara istedim, 'kullanmıyorum' dedi. Sonra bana ters baktı. O yüzden bıçakladım" dedi.

Mert Aras, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanıp Burdur E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Mert Aras, 1 Nisan ve 27 Ekim'de intihar edeceğini söyleyerek çıktığı üst geçidin korkuluklarından polis tarafından ikna edilerek indirilmişti.

Bu arada ameliyat edilen Liu'nun tedavisi ise devam ediyor.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Ortadoğu’da taşlar yerinden oynuyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Helalleşmek, yüzleşmek, hesaplaşmak…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
24 Kasım
Rauf Tamer
Banu Şen
Şanlıurfa’nın nar bahçesi: Karaköprü
Banu Şen
Şirin Sever
Ben de utandım Boji!
Şirin Sever
Erkut Can
Eliz Amerika uçağına binsin
Erkut Can
Murat Gülderen
KOÇa akıllı saat İKİZLERe gözlük
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bu bir buçuk sene nasıl geçer?
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yaşlı çifti dolandırdı! 'Kan parası için yaptım' dedi!