Akılalmaz uyuşturucu taşıma yöntemi! Gözlük mendilinin arasında...
Edirne'de uyuşturucuyu gözlük silme mendilleri arasına gizleyerek sattığı belirlenen şüpheli, polislerin dikkati sayesinde tutuklandı.
19 Ocak 2022, Çarşamba 10:06 Son Güncelleme:
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.
Uyuşturucu maddeyi gözlük silme mendillerinin arasına saklayarak ticaretini yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
GÖZLÜK SİLME MENDİLİNE SAKLAMIŞ
Edirne'nin Uzunköprü ilçesi İsmet İnönü Caddesi'nde bir evde arama yapan ekipler, 48 gram bonzai, 8 buçuk gram metamfetamin, 1 buçuk gram skunk, 1 ecstasy hap ele geçirdi.
Yapılan aramada sentetik uyuşturucu bonzainin 3'er 4'er gram şeklinde gözlük silme mendili paketlerine gizlendiği belirlendi. Orijinal olarak kapatılmış tekli mendil paketleri içerisindeki uyuşturucunun tek tek satıldığı öğrenildi.
Gözaltına alınan D.D. ve U.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadeleri sonrası çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe D.D. "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanırken, diğer zanlı U.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.