Türkiye Akıllara durgunluk veren olay! Tanınmaması için çaldığı köpeği bu hale getirdi

Akıllara durgunluk veren olay! Tanınmaması için çaldığı köpeği bu hale getirdi

Türkiye

Akıllara durgunluk veren olay! Tanınmaması için çaldığı köpeği bu hale getirdi

Pes dedirten hırsızlık Kırıkkale'de yaşandı. Çaldığı kangal cinsi köpeği tanınmaması için siyaha boyayıp kardeşine götüren hırsızlık şüphelisi şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

01 Mart 2022, Salı 17:23 Son Güncelleme:
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Kırıkkale'de yaşayan Y.P. isimli şahıs, evinin önündeki kangal cinsi köpeğinin çalınması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. Hırsızlık ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde köpeği çalan şahsın H.M. (56) olduğu tespit etti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.M. isimli şahıs, tanınmaması için siyah renge boyadığı kangal cinsi köpeği Yozgat ilinde yaşayan kardeşine götürdüğü belirtildi.

ŞÜPHELİ GÖZLATINDA

Jandarma ekiplerince getirtilen köpek, Y.P. isimli şahsa teslim edildi. Cumhuriyet Savcılığınca, hırsızlık şüphesiyle gözaltında tutulan H.M. hakkında da adli işlem başlatıldı. (İHA)

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