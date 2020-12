Akıllı ampuller ya da aydınlatmalar neden eviniz için daha önemli?

Herkesin akıllı ışıkları olmalı! Evet, 2020’de özellikle nedense herkes bunu söyler oldu. Yıllardır evimde Philips RGB ışıklandırma ve ampuller kullanan birisi olarak, bu yıl pek çok insanın videolarında Philips Hue aydınlatmaları görür oldum. Acaba neden?

Philips Hue akıllı aydınlatma sistemi, son birkaç yılda hem popülerlik hem de mevcut ürün sayısı açısından çarpıcı bir şekilde büyüdü ve akıllı aydınlatma yığınının tepesindeki yerini daha da sağlamlaştırdı.

İster gerçekten "akıllı bir ev" inşa etmeye çalışın, isterseniz de sadece yaşam alanınızda basit bir yükseltme yapın, telefonunuzla, saatinizle veya sesinizle kontrol edilebilen ampullere sahip olmak çok değerli. Ya da yatırım. Philips Hue'nun popüler akıllı ışıklarını denedikten sonra, bunları hemen hemen herkes için kolayca önerebilirim. Zaten kullanan pek çok kişiyi görüyorsunuz.

Philips Hue akıllı ışıkların birçok faydası var. Bunları sesinizle, telefonunuzla veya bilgisayarınızla kontrol edebilir ve önceden oluşturulmuş "sahneler" arasından seçim yaparak doğru ruh halini kolayca oluşturabilirsiniz.

Ayrıca kendi sahnelerinizi de yaratabilirsiniz. Sadece ışığı doğru renge ve parlaklığa ayarlayın, ona bir ad verin ve artık hazırsınız! Bundan sonra o sahneyi sesinizle veya telefonunuzla ayarlayabilirsiniz. Işıklarınız saniyeler içinde otomatik olarak değişecek.

Hue uygulaması ise ev içinde eliniz ayağınız olacak. Bu uygulama sayesinde, fiziksel olarak evde olmasanız bile ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, güne ve saate bağlı olarak ışıklarınızı kendi başlarına açıp kapatacak şekilde programlayabilirsiniz. Telefonunuzun GPS'ini kullanan özellikle de eve vardığınızda veya evden çıktığınızda Philips Hue ışıklarınızı açıp kapatabilirsiniz. Ne kadar şahane değil mi?

Havalı ya da dünyanızda biraz renk katmak istiyorsanız, Philips Hue ışıklarınızı müziğinizle, filmlerinizle veya oyunlarınızla senkronize olmasını sağlayabilirsiniz. Havaya uydurup, hareketi artırabilirsiniz.

Bu arada çoğu Philips Hue sistemi üç bileşen gerektiriyor. Ampul (RGB led ya da diğer ledler), doğrudan kablosuz yönlendiricinize bağlanan Philips Hue Bridge ve iOS veya Android için Philips Hue uygulaması. Bu arada ampul dedim ama Philips’in Hue Play, Hue Go ve Hue Signe gibi ürünleri de var. Hatta Hue Go V2 modelini satın alırsanız Bridge için eksta para harcamanıza gerek kalmıyor. Çünkü Hue Go V2 modeli Bluetooth üzerinden kontrol edilebiliyor. Bunda böyle sanırım çoğu Philips ampul, Bluetooth ile gelecek. Yani kapsama alanı içindeyken ekstra köprüler olmadan bunları telefonunuzdan kontrol edebileceksiniz.

Philips, tüm ampullerinin her birinin 25.000 saate kadar dayanacağını iddia ediyor. Eğer ampulü yılın her günü günde sekiz saat açık tutarsanız bu yaklaşık sekiz buçuk yıl yapıyor.

Bazı başlangıç ​​kitleri var, örneğin kısma anahtarlı olanlar. Bunlardan birini satın alırsanız yine Hue Bridge'e ihtiyacınız kalmıyor. Philips Hue renkli akıllı başlangıç seti de bunlardan biri.

Peki Philips Hue başlangıç kiti nasıl kurulur?

Philips Hue başlangıç ​​kitinizi kurmak için, ampullerden birini herhangi bir normal boyutlu lamba soketine takın.

Ampulu taktıktan sonra ışığı açın.

Philips Hue Bridge'inizi alın, prize takın ve açın.

Hue Bridge'i bir ethernet kablosu kullanarak kablosuz yönlendiricinize bağlayın. Hue Bridge'inizin tepesinde üç mavi ışık görürseniz her şey yolunda demek.

Philips Hue uygulamasını açın. Uygulamayı açtığınızda, Hue Bridge'inizi hemen tanıması gerekiyor. Bridge üzerindeki büyük düğmeye basmanız yeterli ve hazırsınız. Uygulama, bir prize takılı ve açık oldukları sürece ampullerinizi otomatik olarak algılıyor.

Evet kurulum bu kadardı. Bundan sonra ufak ayarlamalar kalıyor. Hue ışıklarınızı uygulamanıza eklemek için Ayarlar'ı ziyaret edin. Işık kurulumu'na ve ardından Işık ekle'ye tıklayın. Oradan, ışıkların adlarını değiştirebilir, ışıklarınızı odalara ayırabilir ve bunlara ad verebilirsiniz.

Zaten bir Bridge’e sahipseniz, yeni sürümler çıktığında yazılımınızı güncellediğinizden emin olun. Kötü amaçlı yazılımlar, ampullerinizden köprünüze ve ağınıza atlayabilir. Bu da kötü kişilerin Philips Hue sisteminiz aracılığıyla evinize girebileceği anlamına geliyor. Philips Hue köprünüzü güncellemek için Philips Hue mobil uygulamasına gidin, Ayarlar'ı açın ve Yazılım güncelleme’siniz tıklayın.

Philips Hue ışıklarınızı Apple'ın iPhone için Ev uygulamasına bağlarsanız, ışıklarınızı Siri ile veya iPhone ya da Apple Watch'unuzdaki kontrol merkezi aracılığıyla da kontrol edebilirsiniz.

Evde yaşamı daha kolay ve keyifli hale getiriyor

Philips Hue ampuller son derece kullanışlı ve her boyuttaki ev için ideal. Hatta YouTube videolarınızda arka planınızı renklendirmek için de kullanabilirsiniz. Bunları nasıl kullanacağınız aslında tamamen yaratıcılığınıza bağlı.

Ses kontrolüne de sahip olduğu için, bir daha asla bir ışık anahtarı için uğraşmanıza gerek kalmıyor. Karartma, parlaklaştırma ve renkleri değiştirme seçenekleriyle neredeyse her durum için ideal aydınlatma senaryoları oluşturabilirsiniz. İster sakin an isteyin, isterseniz de odaklanmanız gereksin bunları yapmak saniyeler sürüyor. Philips Hue ışıklarını o andaki ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde hemen uyarlayabiliyorsunuz.

Philips Hue'nun akıllı ışıkları, kutudan çıkar çıkmaz kurulumu ve kullanımı kolay olduğundan bu teknolojiye yeni başlayacaklar için de harika. Tabi bu teknolojiyle gerçekten ilgilenen insanlar için de muazzam bir araç. Hue uygulamasında kendi sahnelerinizi ya da akıllı asistanınız için kendi rutinlerinizi oluşturma becerisiyle Philips Hue deneyiminin şaşırtıcı bir derinliği var.

Yalnızca ses kontrolünü destekleyen basit beyaz ışıklar istiyorsanız veya 16 milyon renk görüntüleyebilen düzinelerce ışıkla tüm çerçeve benim olsun diyorsanız, Philips'in sistemi büyük veya küçük hemen hemen her aydınlatma arzusunu destekleyebilir.

Fiyat, üstesinden gelinmesi gereken en büyük engel. Evet bu aydınlatma çözümleri ucuz değil. Ancak evinizde iyi ışıklara sahip olmanın önemini, bir daha asla bir ışık anahtarını manuel olarak çalıştırmaya gerek duymamanın rahatlığını ve kendi aydınlatma sahnelerinizi programlamanın ne kadar eğlenceli olabileceğini anlarsanız, Philips Hue'nun akıllı ışıkları için ‘tam da bana göre’ diyebilirsiniz.