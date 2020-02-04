Akıllı asansörler hayatı kolaylaştırıyor

Emaar Square Residence'ta kullanılan yeni sistemde asansör ile entegre edilen geçiş kontrol sistemi sayesinde rezidans sakinleri, çalışanlar ve ziyaretçiler yetki seviyelerine göre sadece kendilerine izin verilen katlara çıkabiliyorlar. Böylece yetkisiz kişilerin katlar arasında geçişi engellenmiş oluyor. Konut binalarına yerleştirilen video izleme ekranları ile giriş yapan kişinin kart sahibi olup olmadığı da kontrol edilebiliyor. Başkasının kartını kullanarak girmeye çalışanlara anında müdahale edilebiliyor.

Yangın gibi herhangi bir acil durumda, özel olarak geliştirilen mobil tabletlere kart okutularak bina dışına çıkanların içeride bulunanlar listesinden çıkması sağlanıyor. Ayrıca olaydan 3 dakika öncesinde ve 8 dakika sonrasında şirket bazlı olarak bina içinde kalanların listelendiği birer rapor yetkili kişilerle paylaşılıyor. Böylece bina içinde tam olarak kaç kişi kaldığı görüntülenebiliyor.

Uygulanan entegrasyon sayesinde, daha önceleri tek tek manuel olarak hazırlanan tesis giriş çıkış raporları artık firma bazında otomatik olarak hazırlanıyor ve her ay düzenli olarak kiracıların belirlediği yetkililere e-posta ile gönderiliyor.

Binaya giren ve kartlarını okutan kişi sistem tarafından otomatik olarak belirli bir asansöre yönlendiriliyor. Bu sayede asansör kullanımı dengeleniyor ve bekleme süreleri kısalıyor.