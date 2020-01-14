Akıllı bebek bezi ateş ve idrar kontrolü yapıyor

Miami'de Smardii adlı bir şirket, hem yaşlıların hem de bebeklerin temiz ve kuru kalmasına yardımcı olmak için idrar ve dışkı varlığını izleyecek yeni bir akıllı bebek bezi geliştirdi. Geliştirilen küçük cihaz, bebek ya da yetişkin bezine takılabiliyor.

Akıllı bebek bezi yaşlılar için de uygun

Sensör, bebek bezinin ne zaman kirlendiğini tespit etmenin dışında, idrar bileşimindeki anormallikleri tespit edebiliyor ve hatta kişinin pozisyon değişikliğini de takip ederek yatak yaralarının önlenmesine yardımcı olabiliyor.

Uygulama, bakıcıların veya ebeveynlerin aynı anda on iki hastayı veya bebeği takip etmesine de olanak sağlıyor. Uygulama ayrıca, davranış veya vücut işlevindeki uzun vadeli değişimleri takip etmeye yardımcı olmak için haftalar ve aylar boyunca verileri depolayabiliyor.

Şirketin tanıtım videolarından biri, 'Smardi, ebeveynlerin ve bakıcıların periyodik kısa kontroller yapmak zorunda kalmadan zaman kazanmalarına yardımcı oluyor.