Salgın sırasında istismara maruz kalan ve güvenlikleri nedeniyle adlarını değiştirmemizi isteyen iki kişi, yaşadıklarını BBC Click programına anlattı. Kate, "Evden çıktıktan sonra Amazon Ring kapı zili kamerasını kullanarak beni takip ettiğini anlayabiliyordum" diyor.

İnternete bağlı olan bu kamera, önünde bir şey hareket edince devreye giriyor ve uzaktan izlenebiliyor. Kate "Pili çıkarabilirdim ama bana 'Çocuklarımızın güvenliğini tehlikeye attın' diyeceğini düşünerek yapmadım" dedi ve ekledi: "Polise gidip benim kötü bir anne olduğumu söyleyebilir diye düşündüm."

Bir başka kadın olan Sue ise partnerinin Amazon'un sanal asistanını kullanarak kendisini gözetlediğini anlattı. Amazon'un akıllı hoparlörlerinde bulunan bu asistan, kullanıcıların cihazlara bağlanarak uzaktan dinlemesini ve konuşmasını sağlıyor. Sue "Bütün evde akıllı hoparlörler vardı, hepsine paylaşım hesapları kurmuştu. Dışardan istediği zaman evi dinliyordu" dedi.

Pandemiyle birlikte erkeklerin karşılaştığı istismarlar da arttı. Respect Erkek Destek Hattı, salgından sonra önceki yıl aynı döneme kıyasla 5 bin ekstra çağrı aldıklarını söylüyor. Fakat taciz ve şiddete uğrayan kadınların sayısı erkeklere kıyasla daha fazla. Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre 2019'da ev içi istismar mağdurlarının dörtte üçü kadındı.







