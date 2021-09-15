Akıllı çocuk saati Türkiye’de satışa çıktı

Movetime MT42, çocukların her zaman nerede olduğunu gösteren gerçek zamanlı konum belirleme özelliğini kullanıyor ve konum geçmişini kaydediyor. Güvenli bölge coğrafi sınırlaması sayesinde ebeveynlerin belirlediği alanın dışına çıkmaları durumunda cihaz ebeveynlerin telefonlarına bir uyarı gönderiyor.

4.5G sesli ve video aramalar ile metin mesajları Nano SIM kartıyla kullanılabiliyor. Ebeveynler bu sayede çocuklarıyla iletişim kurabiliyor. Tek dokunuşla çalışan acil durum çağrı tuşuyla çocukların acil durum için belirlenen kişilere herhangi bir gecikme olmadan ulaşması sağlanıyor.

Akıllı çocuk saatinde 1,54 inçlik bir ekran kullanılıyor. Özel Kids UI arayüzü, renkli duvar kağıtları ile ana ekranların kişiselleştirilmesine olanak tanıyor.