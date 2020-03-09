Akıllı güvenlik teknolojileri turizm sektörünü güvenli hale getirecek

Yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte konaklama sektöründe hareketlilik artıyor ve sayıları her geçen gün artan misafirlere en iyi şekilde hizmet vermek için çalışmalar hızlanıyor. Bu çalışmalar özellikle müşterilere daha konforlu ve daha güvenli konaklama deneyimi yaşatmak üzerine yoğunlaşıyor.

Artık birçok kişi kalacağı oteli ya da ziyaret edeceği yeri İnternet üzerinden buluyor ve araştırıyor. Sosyal medyada ve İnternet sitelerinde yer alan yorumlar konaklanacak ve ziyaret edilecek yerlerin belirlenmesinde büyük rol oynuyor. Bu da otellerde ve diğer turistik tesislerde müşteri deneyiminin daha fazla önem kazanmasına neden oluyor. Ancak misafirlere en iyi müşteri deneyimi yaşatılırken, turizm sektörüne yönelik yasal yönetmelikler ve kanunlarla tam uyum sağlanması ve tesis içindeki tüm güvenlik önlemlerinin dört dörtlük olması gerekiyor. On binlerce misafiri ağırlayan konaklama tesislerinde güvenliğin en verimli şekilde sağlanabilmesinde en önemli rolü akıllı güvenlik teknolojileri üstleniyor. Kullanılan güvenlik teknolojilerinin misafirleri güvende hissettirirken müşteri deneyimini olumsuz yönde etkilememesi gerekiyor.

Yasal yönetmelikler gereği tüm otellerde giriş ve çıkış kayıtları titizlikle tutuluyor. Ancak özellikle tatil beldelerinde otele giriş ve çıkışlarda X-ray denetimi ya da konaklama deneyimini kesintiye uğratan diğer güvenlik önlemleri misafirlerin konforunu olumsuz yönde etkileyeceği için, turizm sektöründe güvenlik süreçleri büyük oranda görüntüleme sistemleri üzerinden yürüyor. Görüntüleme sistemlerinde algılanan verinin doğru anlamlandırılması ve yaşanabilecek olumsuzlukların erken aşamada tespit edilerek, güvenlik senaryolarının işleme alınması hayati önem taşıyor.

Yapay zeka destekli video analiz teknolojileri, otellerde veya turistik tesislerde kaydedilmiş saatlerce uzunluktaki görüntüler üzerinde hızlı tarama yaparak kişi veya nesne tespitinde bulunabiliyor. Örneğin, insan trafiğinin yoğun olduğu lobi, restoran ve asansör gibi kilit noktalarda kaydedilen görüntüler üzerinde yaptığı derin analizler sonucunda unutulan çantalar ya da ailesinden ayrı kalan bir çocuk hızlıca tespit edilerek, güvenlik ekipleri uyarılabiliyor. Bugüne kadar kullanılan video analiz sisteminde seçilen nesnenin, yani örnekteki çantanın oraya ne zaman bırakıldığı görülebiliyordu. Bu çözüm sayesinde aynı alandaki farklı kameraların aldığı görüntüler içinde arama yapılabiliyor ve çantayı bırakan kişinin nereden geldiği, ne zaman bıraktığı ve sonrasında nereye gittiği anbean izlenebiliyor.

İş veya tatil amaçlı otelde konaklayan kişilerin emniyetlerinin yanı sıra mahremiyetlerini de sağlamak otel yönetiminin öncelikli görevleri arasında yer alıyor. Tesis içinde kaydedilen görüntülerin saklandığı odaların iyi korunması ve bu görüntülere ulaşacak insanların yetkilendirilmesinin doğru yapılması gerekiyor. Otel misafirlerinin kendilerini güvende hissetmeleri için vazgeçilmez bir unsur olan mahremiyet, geçiş kontrol çözümlerinin sunduğu gelişmiş yetkilendirme ve denetim sistemleriyle sağlanıyor.

Özellikle şehir otellerinde odalara ve oteldeki ofislere güvenli giriş çıkış için kartlı geçiş kontrol sistemleri kullanılıyor. Bazı otellerde, erişim güvenliği asansörlerden başlıyor. Misafirlerin oda kartları ile odalarının bulunduğu kat numarası eşleştiriliyor. Bu şekilde kişi sadece kendi odasının bulunduğu kata çıkabiliyor ve kötü niyetli kişilerin farklı katlarda dolaşması engellenmiş oluyor.

Bununla birlikte mobil geçiş kontrol sistemleri sayesinde, oda numarası misafirin mobil cihazına tanımlanıyor. Bu şekilde misafirin odasına girmek için yanında kart yada anahtar taşımasına gerek kalmıyor.

Güvenlik sistemlerinin kesintisiz biçimde çalışarak, akıllı uyarılar oluşturması sayesinde bina içinde yaşanan olumsuzluklar oda bazında tespit edilerek, gerekli güvenlik senaryoları işletilebiliyor.

Sunulan Yangın Sistemi Uzaktan Takip Hizmeti ile daha yüksek performansta algılama imkanı sunulurken, bakım ve yönetim maliyetleri azalıyor. Uzaktan izleme hizmeti, güvenli ve verimli bir şekilde yangın algılama ekipmanlarını izlemeye, bakımını ve servis işlemlerini yapmaya yardımcı oluyor.

Sistemlere uzaktan internet bağlantısı ile ulaşan teknolojiyle, tesise ait yangın sistemi verileri canlı olarak izlenebiliyor ve sistem bakımı yapılabiliyor. Güvenliği sağlamak ve servis ihtiyaçlarını çözmek için, ilgili birimler yangın sistemlerinden anında SMS ve e-posta bildirimleri alabiliyor. Bu şekilde servis aramaları en az % 25 daha verimli hale geliyor. İhtiyaç halinde daha hızlı ve zamanında müdahale edildiğinden müşteri memnuniyeti de artıyor.