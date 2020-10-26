Akıllı kameralar ile güvenlik üst seviyeye taşınacak

Güvenlik kameralarının ilk çıktığı dönemlerde birbiri ile konuşamayan ve kapalı devre çalışan sistemler kullanılırdı. Güvenlik kameraları kurulur ve herhangi bir güvenlik ihlali sonrası, kamera görüntüleri delil olarak kullanılırdı. Zaman içinde çözünürlükleri gelişen kameralar bugün 30 megapixele kadar çözünürlük sağlayabilir duruma geldi. Ancak asıl devrim kameraların özel yazılımlarla akıllı hale getirilmesi oldu. Bugün reaktif değil proaktif güvenliğe hizmet eden bu sistemler sayesinde, erken uyarı ile pek çok olay gerçekleşmeden önleniyor. Akıllı, önleyici güvenlik hizmeti sağlayan Sensormatic’in Teknoloji Direktörü Dr. Serdar İnce “Uzaktan Video İzleme (RVS) temeline dayalı akıllı önleyici güvenlik hizmetleri, işletmeleri veya mülkleri korurken, hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmıyor ve riskleri en aza indiriyor” şeklinde konuştu. İnce “Kameralar üzerlerindeki akıllı yazılımlar sayesinde izinsiz giriş, şüpheli bir paket ya da boş dolaşan biri anında fark edilerek, ihlal görüntüsü alarm olarak Uzaktan İzleme Merkezi’ne ulaştırılıyor. Operatörler gerekli önlemi anında alıyor. Bu şekilde pek çok olay henüz gerçekleşmeden önlenebiliyor” dedi.

Bir güvenlik sistemi tasarımı yapmadan önce tesis ya da işletmede risk analizi yapılıyor. Riskli bölgelere video analiz özelliğine sahip güvenlik kameraları yerleştirildikten sonra işletmenin kendi risklerine özel çeşitli senaryolar belirleniyor ve kurallar konuyor. Belirlenen alanı kayıt altına almaya başlayan akıllı kameralar önceden belirlenen bu senaryo ve kurallara göre riskli olan durumları tespit ediyor ve alarm veriyor. O alarm, 7/24 çalışan Uzaktan İzleme Merkezine ulaşıyor. O andan itibaren ilgili alanın görüntüsü de uzaktan izleme operatörünün ekranına düşüyor ve ihlalin ne olduğu anlık olarak izlenebiliyor. Gerçekten bir ihlal olduğu görülürse görevli hemen devreye giriyor ve sesli anons sistemi ile uyarı yapıyor. Sesli uyarı yapıldığı halde kötü niyetli kişi ilgili alandan uzaklaşmaz ise, güvenlik görevlileri müdahale için olay yerine gidiyorlar.

Bugün amacına uygun, doğru kurgulanmış bir kamera sistemiyle video analizi son derece etkili bir tespit sistemi olarak kullanılabiliyor. Yapay zeka tabanlı video analiz sistemleri farklı olaylardan öğrenerek kendini geliştiriyor. Örneğin, bir tesiste paket bulunduğunda, o paketin kim tarafından, ne zaman bırakıldığını, paket sahibinin daha sonra hangi alanlarda dolaştığını tespit etmek sadece saniyeler sürüyor bu sayede olaylara en hızlı şekilde yanıt vermek mümkün oluyor. Görüntüleri sürekli işleyip ‘öğrenen’ yapay zeka, böylelikle her seferinde daha iyi, daha doğru ve daha etkin kararlar alabiliyor.

Sistem yalnızca güvenlik değil operasyonel destek için de kullanılabiliyor. Örneğin; sistemin bulunduğu bir otoparkta uygun olmayan bir yere park edildiğinde alan ihlal uyarısı oluşuyor. Söz konusu araç uygun olmayan bölgede 30 saniyeden fazla durduğu zaman görevliler anlık olarak olaya müdahale edebiliyor. Bu şekilde otopark genelindeki ihlaller daha az mesai harcanarak çözüme kavuşturuluyor.