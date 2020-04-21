Teknoloji ile tüketim alışkanlıklarımız da değişiyor. Dijitalleşme beklentisi her sektörde olduğu gibi perakendede de yüksek. Tüketiciler müşteri deneyimine her zamankinden çok önem veriyorlar. Bir ürün hakkında bilgiye anında ulaşabilen, ürün incelemesini görebilen, fiyat karşılaştırması yapabilen tüketiciler, geleneksel perakende deneyiminden de benzer kolaylıkları bekliyor. Sektörün güncel trendi olan “Gerçek zamanlı perakende” (RTR), tüm bu beklentileri ve fazlasını karşılayabiliyor.

İş operasyonlarının verimliliğini BT altyapısı üzerinden güncelleyen RTR, Nesnelerin İnterneti, gelişmiş analitik ve mobil teknolojileri tek bir platformda birleştirerek akıllı mağaza izleme, gerçek zamanlı müşteri içgörüsü elde etme ve stok görünürlüğü gibi faydalar sağlıyor.

Forrester’ın araştırmasına göre, perakendecilerin yüzde 63’si iş operasyonlarının verimliliğini yüksek ya da kritik olarak değerlendirirken, katılımcıların sadece yüzde 19’si operasyonel yönetim kabiliyetlerini başarılı buluyor. Modern bir perakende işinde yüksek verimlilik elde etmek ve başarılı olmak için gerçek zamanlı perakende önem kazanıyor.

SoftwareAG, rakipsiz tekil IoT platformu Cumulocity ile perakende sektöründeki çok kanallı yapılarda tüketicileri, ürünleri, hizmetleri ve mağazaları birleştirerek operasyonel maliyet avantajlarından fazlasını sunuyor.

Akıllı mağazalar müşteri deneyimini değiştirecek

Fiziksel mağazalardaki bir değişim de, operasyonel tarafta kendini gösteriyor. Eskiden satış görevlilerinin olduğu ve tüketicilerin sadece mağazadan satın alma gerçekleştirdiği mağazalar artık müşteri çağrılarını yanıtlama, online sipariş için ürün hazırlama ve paketleme gibi görevler de üstleniyor. Ancak akıllı sepet ve sıra yönetim sistemleri bu değişimi yönetmek için yetersiz kalabiliyor.

SoftwareAG, akıllı mağaza yönetim platformu ile IoT kaynaklarından alınan veriler mağazaları modernleştirmekte kullanılabiliyor. Müşterilerin sıra dışı bir deneyim yaşayabilmesi için gerçek zamanlı, eyleme dökülebilir iç görüler sunan platform, müşterinin beklentisini anlama, müşteri sorularını anında yanıtlama ve taleplere yanıt verme ve anlık fırsatları yakalama açısından mağazalar için olduğu kadar, merkez ofislerin de ihtiyaçlarını karşılıyor.

Konu hakkında konuşan SoftwareAG Türkiye ve Katar Satış Öncesi Müdürü İhsan Deniz Pazarcıoğlu, “Gerçek zamanlı perakende için sunduğumuz Cumulocity adlı IoT çözümümüz, hiçbir platformun bir araya getiremediği avantajlar sağlıyor. Perakendecilere gerçek zamanlı müşteri iç görüleri sağlayarak kişiselleştirilmiş promosyonlar, üstün bir müşteri deneyimi, tedarikçi ve dağıtım kanallarındaki bilgilerle mağaza raflarındaki stokları birleştiren ‘Akıllı mağazalar’ ortaya çıkartmalarına yardımcı oluyoruz” dedi.

Analistler 2020 yılında gündelik tüketim ürünlerinin yarısının Nesnelerin İnterneti çözümleriyle takip edileceğini belirtiyorlar. SoftwareAG’nin IoT’ye bağlı esnek ve tedarikçi bağımsız envanter çözümü, IoT cihaz verileri ile perakendecilere detaylı ve gerçek zamanlı envanter takibi yapma olanağı veriyor. Böylece tedarik zincirinde ürün takviyesi yapılması gereken noktalar belirlenirken, müşteri ekiplerinin mobil cihazlardan ürün takibi yapabilmesi ve doğrudan sipariş alarak satış dönüşümünü artırması mümkün oluyor.