Akıllı mobilite çözümleri şehirlerin güvenliğini artırıyor

Otomotiv, ulaşım ve geniş kapsamlı mobilite pazarında paralel yaşanan gelişmeler, ulaşım ve taşımacılık gibi alanlarda ciddi değişiklikler yaratıyor. Sosyal, teknolojik ve ekonomik bu değişim, mevcut sektörlerde yakınsama yaratırken, yeni iş alanlarını ve fırsatları ortaya çıkartıyor. Şehirlerde artan nüfusla beraber ortaya çıkan kentleşme ise beraberinde sosyal, çevresel ve ekonomik problemleri getirirken, güvenlik konusu da öne çıkıyor.

Şehirlerde yaşayan insan sayısıyla beraber taşıt sayısının da her geçen gün artması, güvenlik güçlerinin de işini zorlaştırıyor. Denetim amacıyla kullanılan sabit noktaların ve devriye araçlarının sayısının artması, personel ve araç sayısı kadar maliyetlerin de artmasına sebep oluyor. Mevcut mobilite teknolojilerindeki güvenlik işlevleri ise aslında bu sorunu ortadan kaldırmak için ciddi bir seçenek oluşturuyor.

Konuyu değerlendiren Ekin Smart City Solutions Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin, “Mobilite teknolojileri zaman kazandıran, çevresel etkileri asgariye indiren özelliklerinin yanında, büyük miktarda veri ortaya koyuyor. İçinde bulunduğumuz dönemin en değerli varlığı olarak görebileceğimiz bu verileri değerlendirerek, şehircilikte inovasyon yaratmak mümkün. Artan kentleşmenin getirdiği sorunlara çözüm bulmak için bu veriler, altın değerini taşıyor. Ekin Smart City Solutions olarak, ürettiğimiz tüm teknolojilerde yapay zeka ve verinin ön planda. Tasarım, yazılım ve teknoloji anlamında %100 kendi geliştirdiğimiz ürünlerimizle, şehirleri akıllı ve güvenli hale getiriyoruz” dedi.

Ekin Smart City Solutions’ın polis, jandarma, itfaiye gibi araçlar için tepe lambası konseptiyle tasarladığı Ekin Patrol G2, şehirlerin güvenliğini artırmak amacıyla kullanılabiliyor. Dünyanın ilk ve tek mobil devriye sistemi olan Ekin Patrol G2, Plug & Play yapısı sayesinde her araca kolayca takılabiliyor ve 360 derece gözetim imkânı sunarak, sabit sistemlerin olmadığı noktalarda kontrolü sağlıyor. Dört tarafına yerleştirilen kameralar ile hareket halindeyken yüz ve plaka tanıma, hız ve park ihlali tespiti yapabilen Ekin Patrol G2, kesintisiz görüş olanağıyla fark edilmesi zor eylemleri dahi kaydedebiliyor.

Öndeki, yandaki ve arkadaki araçların hız ve plakalarını algılayabilen mobil devriye teknolojisi, 7 şeride kadar gözetim sağlayabiliyor. Veritabanı kontrolü ile aranan ve çalınan araçları tespit eden Ekin Patrol G2, şüpheli araçların tespiti durumunda, tablet uygulamasına ve kontrol merkezine sesli ve görüntülü alarm gönderebiliyor. Yüz tanıma özelliği ile veritabanında kontrol sağlayarak, suçluların tespitini de sağlıyor.