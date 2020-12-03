Cihazların önemli bir kısmı daha satışa çıkar çıkmaz tükeniyor. Sistemi öğrenen vatandaş yeni cihazların geleceği günü iple çekiyor. Satışa hangi ürünlerin hangi gün çıkacağı ise genelde hafta başında ilan ediliyor.

Burada şarj aletini 20 TL, akıllı saati 60 TL, kulaklıkları 30 TL, mouse’u 20 TL, hobi drone’unu 80 TL, type C şarj kablosunu 14 TL’den bulmak mümkün. Yani piyasadaki eşdeğer cihazları bu marketlerde 3’te 1 fiyatına garanti belgeleriyle birlikte alabiliyorsunuz. Perakendecilerin en büyük tedarikçilerinden biri ise Çin’de de Ar-Ge (araştırma-geliştirme) merkezi olan yerli teknoloji üreticisi ve ithalatçısı Polosmart.

Pandemide coştu

Polosmart Yönetim Kurulu Başkanı Serat Seyhan, “Türkiye’yi tabletle ilk kez biz buluşturduk ve bazı teknoloji perakendecilerinin de yıllardan beri çözüm ortağıyız. Yılda ortalama yüzde 25 büyüyoruz. Pandemi döneminin de aranan en büyük markası olduk. Uzaktan çalışanlar ve eğitim görenler için bu zor dönemlerde en uygun fiyat skalamızı döviz ne kadar yükselirse yükselsin koruduk. Minimum kârla iş yapıyoruz. Sistemimiz öyle oturdu ki Çinliler bizimle ortak olmak için sürekli kapımızı aşındırıyorlar” dedi.

Siparişler doldu

Teklifler almalarına rağmen şirketi yabancılara satmayı ve onlarla ortaklık yapmayı planlamadıklarını vurgulayan Seyhan, uygun fiyat politikasının sırrını da şöyle açıkladı: ”Siparişleri aylar öncesinden alıyoruz. Örneğin şu an BİM, A101 gibi pek çok müşterimizin 6 aylık siparişleri doluyor. Bir üründen en az 5 bin tane geliyor. Rakam arttıkça fiyatlar düşüyor. Bu süreçte döviz kuru da artarken gümrük vergileri de yükselebiliyor. Ama çözüm ortaklarımızla orta yolu buluyoruz. Şu an en çok satılan cihazlar saat, kulaklık, şarj cihazı, tablet, bileklik ve hobi drone’u. Sadece son 1 yılda 150 bin adet drone sattık. Teknosa’da satılan Preo markalı ürünlerde de bizim imzamız var”

Murat Gülderen /Posta