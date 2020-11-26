Akıllı şehir olmak için neler gerekiyor?

Corona virüs pandemisi sonrasında güvenlik dünyasında yaşanan paradigma değişimine odaklanan İstanbul Güvenlik Konferansı, bu yıl 6. kez düzenlendi. 5-6 Kasım 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilen konferansta, her ekonomik sektörün güvenli hale getirilmesi için iş yapma biçimlerinde ve pandemi sonrasında ihtiyaç duyulan esnek, modüler, dinamik, akışkan, ihtiyaç odaklı çözümlerin de aralarında yer aldığı çeşitli konular işlendi.

Etkinlikte konuşan Ekin Smart City Solutions Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin, “Günlük hayatta yaşam kalitemizi ve önceliklerimizi etkileyen birçok etmen var. Zamanı verimli kullanma ve güvenlik, şehirlerin akıllılaşmasına giden yolda hayat kalitesini artırmak için önemli belirleyiciler. Yapay zeka tabanlı teknolojimizle, şehirlerde yaşayan milyonlarca insanın hayatını kolaylaştıran, güvenliği sağlayan ve sürdürülebilir büyümeyi uygulanabilir hale getiren çözümler üretiyoruz. Ürünlerimizin tamamını yapay zeka ile geliştiriyoruz. Bu sayede insan gözünden kaçabilen olayları fark edebilme, şüpheli hareketleri tespit edebilme, çevre yönetimine analitik veriler sağlama gibi avantajlar sunuyoruz” dedi.

Akıllı şehir olmak için ne gerekiyor?

Akıllı Kentler Çarkı (Smart Cities Wheel - SCW)” metodolojisine göre akıllı şehir; akıllı hareketlilik (bilgi ve iletişim teknolojileri destekli ulaşım), akıllı yaşam, akıllı yönetişim (kamu yönetiminde şeffaflık ve katılımcı karar alma mekanizmalarının oluşturulması), akıllı çevre (mikro şebekeler, akıllı sayaçlar, ileri hava kirliliği izleme sistemleri, çevre dostu binalar ve kent planlaması, enerji verimli akıllı sokak aydınlatmaları, katı atık yönetimi, akıllı su yönetim ve drenaj sistemleri), akıllı ekonomi (e-ticaret, ileri üretim ve tedarik sistemleri), akıllı insan (bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen yaratıcı) bileşenlerinden oluşuyor.

Akıllı şehir kavramının şehirlerde söz konusu olabilmesi için taşıması gereken unsurlar şunlar:

Haberleşme, enerji dağıtımı ve ulaşım sistemlerinde akıllı altyapı sistemi kullanılması

Eğitimde bilgi işlem sistemlerinin yaygın olarak kullanılması

Bireylerin bilgi iletişim teknolojilerini kullanabilmesi

Bina ve yapıların akıllı özellikler taşıması

Güvenlikte akıllı güvenlik sistemleri kullanılması ve güvenliğin anlık olarak gözlenip değerlendirilmesi

Sağlık hizmetlerinin kişiselleştirilebilmesi ve kısa sürede verilebilmesi

Bina ve sokak altyapıları için akıllı planlama yöntemleri kullanılması

Şehir suyu dağıtımının ve atık suyun akıllı yöntemler ile toplanması

Ulaşım altyapısının akıllı sistemler ile gerçekleştirilmesi