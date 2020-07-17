Nüfus bu denli artınca da akıllı şehirler ayrı bir önem kazanıyor. Çünkü bu yoğunluğu disipline edebilmek yine teknoloji ile mümkün. Akıllı ve güvenli şehir teknolojileri, bu konularda yönetimlerin yardımına koşuyor. Sağlıklı bir yaşam ortamı, enerji gibi değerli kaynakların daha iyi yönetimi için IoT, yapay zeka ve Büyük Veri’den faydalanan, sistemler suç oranını düşürme, ulaşımı iyileştirme ve sağlık yönetiminde fayda sağlıyor.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan ve akıllı şehirler üzerine çözümler üreten şirketlerden Ekin Teknoloji'nin kurucusu Akif Ekin, akıllı şehirlerin hızla büyüdüğüne dikkat çekerken, 2019-2027 yılları arasında yüzde 23 büyüme beklediklerini ve takvimler 2027 yılını gösterdiğinde akıllı şehir sektörünün 545 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağını kaydetti. Bugün için bu rakam 40 milyar dolar seviyelerinde bulunuyor.

Şirket, akıllı şehirlere katkı sağlayacak bazı teknolojiler üzerinde çalışıyor. İnsan gözünden kaçabilen olayları ve eylemleri fark edilmesi, şüpheli hareketlerin tespit edilmesi şirketin öncelikli hedeflerinden ve bu konuda güvenlik güçlerine destek olmak niyetinde.

Akıllı devriye sistemini ele alalım. Yüz-plaka tanıma ve hız tespiti gibi şehir güvenliğinde önemli rol oynayan sistemleri mobil platformlara taşıyan şirket, güvenlik kameralarında iyileştirme yapıyor. Bu teknolojiyle, trafikte ve toplumsal hayatta toplum güvenliği için tehlike arz eden şüpheli durumlar anında takibe alınabilirken, suçluların yakalanması sürecine ivme kazandırılabiliyor.

Şirketin Spotter isimli bir diğer çözümü ise park sistemiyle ilgili. Park yönetimi özelliği ile alan kullanım verimliliğini artıran ve park ihlallerini tespit eden modüler bir teknolojiden söz ediyoruz. Kırmızı ışık yönetimi, plaka ve yüz tanıma, araçların takip mesafesini tespit etme gibi özellikleri sunan bu teknoloji, hava kirliliğini de algılayabildğinden aydınlatma yönetimi ile birlikte enerji maliyetlerini düşürebiliyor.