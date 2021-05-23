StrategyAnalytics’e göre akıllı telefon pazarında elde edilen gelir yılın ilk çeyreğinde 100 milyar dolara ulaştı. Yıl bazında ise yüzde 37 artış görüldü. İlk çeyrekte 900 dolar üzerindeki premium sınıf telefonlar gelirin yüzde 25’ini oluşturuyor.

Apple, toplamda 48 milyar dolar iPhone geliri elde ederek pazarın neredeyse yüzde 50’sine hakim oldu. Samsung ise 24.8 milyar dolar geliri elde etti. Ancak bunun içinde tablet gelirleri de var. Genel olarak ise gelirlerin yüzde 72’si Apple ve Samsung tarafından paylaşıldı.

400-499 dolar arası segmentte Vivo; 191-299 arası segmentte ise Oppo lider görünüyor.