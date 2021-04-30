Bağımsız araştırma şirketi Canalys'in yeni raporuna göre akıllı telefon satışları 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla oranla yüzde 27 oranında artış gösterdi. Canalys'in verilerine göre yılın ilk çeyreğinde 347 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yılda da olduğu gibi akıllı telefon satışlarına Samsung liderlik ediyor. 2020 yılının ilk çeyreğinde 59,6 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren Samsung, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 28'lik artış ile birlikte 76,5 milyon adet satışa ulaştı. Samsung, tüm pazarın yüzde 22'sine sahip durumda.

İlk çeyrekte Güney Koreli şirket Samsung, 76,5 milyon adet sevkiyatla yüzde 22 pazar payına ulaştı ve en çok satanlar listesinde zirveye yerleşti.

52,4 milyon iPhone satan Apple ise yüzde 15 pazar payıyla Samsung'un ardından ikinci sırada kendine yer buldu.

Son zamanların yükselişteki markası Çinli Xiaomi, şimdiye kadarki en iyi çeyrek performansını yakaladı ve satışlarını yüzde 62 artırdı. 49 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı yapan Çinli şirket, yüzde 14 pazar payıyla çok az farkla Apple'ın arkasında üçüncü sırada yer aldı.

Oppo ise ilk çeyrekte 37,6 milyon akıllı telefon sevkiyatıyla yüzde 11 pazar payına ulaştı ve dördüncü sırada kendine yer buldu.



