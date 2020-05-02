Canalys adlı veri analizi şirketi de bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13’lük bir düşüş görüldüğünü kaydetti. Counterpoint’in paylaştığı verilere göre akıllı telefon satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %13 azalarak 295 milyon cihaza geriledi. Bu düşüş, 2014’ün ilk çeyreğinde kırılan 300 milyon barajının da altında kalınmasına neden oldu. Çeyrekte yapılan satışların ağırlıklı olarak Çin ve Hindistan pazarında gerçekleşmesi de bu gerekçeyi doğruluyor.

Satış istatistiklerine bakıldığında %20’lik pazar payı ile liderliğini sürdüren Samsung’un, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 13 milyon adetlik satış kaybı yaşadı. Huawei, %17’lik pazar payı ve 49 milyon cihaz satışı ile ikinci sıraya yükseldi.

Apple, Çin pazarındaki satışlarını artırdığı için pazar payını %14’e yükseltti. Ancak Apple’ın açıkladığına göre iPhone gelirleri, yüzde 6,7 oranında düştü.



