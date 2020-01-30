Akıllı telefonla hafızanızı güçlendirin

‘Beyin Eğitimi’ tam da bu jimnastiği yaptıracaktır size. Uygulamada 20 zihin oyunu var. Günde 15-20 dakikanızı ayırarak beyninizi çalıştırabileceksiniz. İşte oyunlara örnekler: Akıllı telefonunuza ‘Beyin Eğitimi’ uygulamasını indirin. Bunu yapmak neye mi yarayacak? İleri yaşlarda hafıza, hızlı karar verme, belleği sağlam tutmak için beyninizi sürekli çalıştırmanız şart. ‘Beyin Eğitimi’ tam da bu jimnastiği yaptıracaktır size. Uygulamada 20 zihin oyunu var. Günde 15-20 dakikanızı ayırarak beyninizi çalıştırabileceksiniz. İşte oyunlara örnekler:

Hızlı arama becerisi: Zaman sınırının olduğu oyunla beyin arama becerisini arttırırsınız.

Renk beyin: Sadece birkaç saniye göreceğiniz renk sıralamasını karıştıran oyunda renkleri yeniden eski düzenine koymanız gerekecek.

Matematik beceri: Hızlı şekilde sayıları çarpmak, çıkartmak, katmak esasına dayalı bir oyun.

Bellek gücü: Yine sadece birkaç saniye görebileceğiniz nesneleri yine eski sırasına göre hatırlamanız istenecektir.



