Akıllı telefonu sürünerek şarj olmaya götüren kılıf: CaseCrawler

Telefonunuzun kendi başına bir şarj cihazına gitmesinin ne kadar havalı olacağını bir düşünün! Seul Ulusal Üniversitesi'nden robotik araştırmacılar bunun yolunu buldu ve bu durum yakında gerçek olabilir.

Seul Ulusal Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir robotik araştırma ekibi, yeni tip bir akıllı telefon kılıfı tasarladı. Bu kılıf, sahip olduğu minik robotik kollar sayesinde telefonunuzun sürüne sürüne hareket etmesini sağlıyor. CaseCrawler adlı kılıfın geliştirilme amacı, telefonunuzu bir kablosuz şarj kaynağına götürerek şarj olmasını sağlamak.

CaseCrawler'ın en kalın noktası 16 milimetre. Bu kılıfın toplam ağırlığı ise sadece 22,7 gram. Bununla birlikte, 300 gramlık (kendi ağırlığının 13 katı) bir yükü taşıyabilir ki bu, dışarıdaki herhangi bir akıllı telefonu yanınıza almak için fazlasıyla yeterlidir.

SNU araştırmacıları, CaseCrawler'ın gerçek dünya uygulamalarında kullanım için uygulanabilirliğini göstermek için 190 gramlık bir akıllı telefonu kablosuz bir şarj cihazına taşıyabildi. Geliştiricilere göre kılıf, karşısına çıkan kitap gibi engellerin üzerine çıkabiliyor.

CaseCrawler, şu an ticari bir ürün olarak satışta değil. Çalışmaların başarılı olması halinde kılıfın satışa sunulması bekleniyor. Esas hedef ise şarj olan telefonun yeniden sahibine ulaştırabilmek. Bunun ne zaman gerçekleşeceği ise belli değil.



