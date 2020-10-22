Akıma kapılıp obez olmayın!

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. İsmail Özsan, obezitenin bir yaşam tarzı ya da stil değil bir hastalık olduğunu ifade ederek, "Vücut pozitifliği, son günlerde popüler kültür tarafından oldukça benimsenen ve tüm dünyada ünlü isimler de dahil olmak üzere öncülüğü yapılan, ilgi gören bir sosyal hareket olmaya başladı. Büyük beden kadınları ve erkekleri güçlendirmek ve onlara ışık tutmak için oluşturulmuş, aynı zamanda toplumun fiziksel bedeni görme biçimlerine meydan okuyan sosyal bir hareket olan vücut pozitifliği, daha önceki nesillerde "ideal" olarak kabul edilen beden ölçüleri sınırlarını yıkmaya çabalıyor ve büyük beden kişileri kendiyle barışık olmaya çağırıyor. Ancak bu akıma kapılıp obez olmayı ideal ölçü kabul eden bir çok insan var. Bu yaklaşım insan ve toplum sağlığı açısından son derece tehlikelidir" diye konuştu.

Kendinizi "sağlıklı bedeninizle" sevin

"Kendini sev, bedenini sev" başlıkları altında ilerleyen akımın toplumda yanlış algılanarak beden sağlığında tahribata yol açabileceğini anlatan Op.Dr. Özsan, "Her bedenin kendine özel ideal ölçüleri vardır. Bu denge her insanda aynı olamaz. Beden kaldırabileceğinden fazla kilo alırsa, bu kilolar diğer hastalıkları da beraberinde getirir. Fazla kilo ve obezite; şeker, tansiyon, kalp ve damar hastalıkları gibi birçok hastalığa yol açar. Kendimizi elbette ki sevelim ancak sağlıklı bir bedenle sevelim" ifadelerine yer verdi.

Obezite kaderiniz değil

Obeziteden doğru operasyon ve tedaviyle kurtulmanın mümkün olduğunun altını çizen Op.Dr. Özsan, "Tüp mide ameliyatı, günümüzde obez hastalar tarafından en çok tercih edilen ve başarı oranı en yüksek olan tedavi yöntemidir. Uzman doktor ve onun çizeceği yol haritası ile obeziteden tahmininizden daha kolay ve kısa sürede kurtulabilirsiniz. Obezite kaderiniz değil" şeklinde konuştu.





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