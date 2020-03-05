Akın Akınözü: Ben oyunculuk yapmaya çalışan bir bireyim

Sevgilisi ile evleneceği yönündeki iddiaları yalanlayan Akın Akınözü, "Öyle haberler çıktı, ama şu an için öyle bir şey yok. İlişkimiz çok güzel gidiyor. Her şey yolunda" dedi. Rol aldığı dizinin Avrupa'da ve dünyada yoğun ilgi gördüğünü dile getiren oyuncuya, "Star olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

'Sizin starlık tanımınız nedir?'

Akın Akınözü, "Sizin starlık tanımınız nedir? Ben oyunculuk yapmaya çalışan bir bireyim. Elimden geldiğince işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum, o kadar" ifadelerini kullandı.

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