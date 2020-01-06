Akın Akınözü uçakta bile romantik

Akın Akınözü, 5 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile Paris dönüşü uçakta öpüşürken görüntülendi.

Fotoğrafının çekildiğinden habersiz olan çift birbirlerine sarılıp dudak dudağa öpüştüler. Bu görüntüler bir başka yolcu tarafından çekilip sosyal medyada yayıldı.

7 yıl önce tanışmışlar

Akın Akınözü sosyal medyanın da merak ettiği gizemli sevgilisi ile 7 yıl önce Amerika’da tanışmış.

Sandra Pestemalciyan kimdir?

Sandra Pestemalciyan 24 yaşında. İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi mezunu. 2012-2016 arasında New York’taki New Platz Üniversitesi’nde ekonomi okuyan Sandra bu sırada matematik üzerine eğitim gören Akın Akınözü ile tanıştı.

Sandra Pestemalciyan'ın Akın Akınözü’nün oyuncu olan annesi Özlem Akınözü ile de arası çok iyi.



