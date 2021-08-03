Türkiye AKINCI 'yeşil vatan' için havada! 7/24 takip

AKINCI 'yeşil vatan' için havada! 7/24 takip

Türkiye

AKINCI 'yeşil vatan' için havada! 7/24 takip

Bayraktar AKINCI, yangın tehdidine karşı Yeşil Vatan'ı gökyüzünden izliyor. Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ormanlarımız için ter döken herkese minnetle" ifadelerine yer verildi.

03 Ağustos 2021, Salı 23:41 Son Güncelleme:
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Bayraktar AKINCI, yangın tehdidine karşı Yeşil Vatan'ı gökyüzünden izliyor.

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının da (İHA) 7/24 ormanları gözlemeye devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Ormanlarımız için ter döken herkese minnetle" ifadelerine yer verildi.

AA

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