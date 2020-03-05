AkınGüç öDülü için başvurular başladı
İstanbul Kültür Üniversitesi’nin düzenlediği ‘Akıngüç Ödülü’ne başvurular başladı.
05 Mart 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Son başvuru tarihi 30 Mayıs. Yarışmanın bu yılki teması çevre ve insan. ‘İnsan sağlığı üzerine çevrenin etkisi’ başlıklı yarışmaya son 5 yıldır tıp, biyoloji, tıbbi biyoloji, moleküler biyoloji, kimya, biyokimya gibi dallarda çalışmaları olan ve son 2 yıl içerisinde SCL kapsamında taranan dergilerde ödül alanı ile ilgili yayımlanmış makaleleri olan araştırmacılar başvurabilecek.
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