Akit Gazetesi Haber Müdürü saldırıya uğradı

Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan 4 kişinin saldırısına uğradı. Yaralanan Murat Alan hastaneye kaldırıldı.

14 Haziran 2019, Cuma 16:26 Son Güncelleme:
A A
Akit Gazetesi Haber Müdürü saldırıya uğradı

Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın Cuma namazına gittiği sırada siyah bir otomobilden inen 4 kişi tarafından sopalarla saldırıya uğradığı öğrenildi.

Yaralanan Alan’ın saldırının ardından hastane kaldırıldığı belirtildi. Murat Alan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan 4 kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına aldığı bildirildi.

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...