Akit Gazetesi Haber Müdürü saldırıya uğradı
Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan 4 kişinin saldırısına uğradı. Yaralanan Murat Alan hastaneye kaldırıldı.
Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın Cuma namazına gittiği sırada siyah bir otomobilden inen 4 kişi tarafından sopalarla saldırıya uğradığı öğrenildi.
Yaralanan Alan’ın saldırının ardından hastane kaldırıldığı belirtildi. Murat Alan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayın ardından kaçan 4 kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına aldığı bildirildi.