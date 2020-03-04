Akıtma tarifi: Akıtma nasıl yapılır?

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Akıtma tarifi

Akıtma malzemeleri

2 su bardağı süt

2 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un

1 tutam tuz

Akıtma yapılışı

Bir kasede yumurta, sıvı yağ ve sütü iyice çırpın. Ardından un ve tuzu da ekleyip çırpmaya devam edin. Akışkan bir hamur elde edilmesi gerekir. Tavayı kızdırın. Hamurdan bir kepçe alıp tavaya yayın. İki tarafını da güzelce pişirin. Sıcak olarak servis edin.

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