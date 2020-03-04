Akıtma tarifi: Akıtma nasıl yapılır?
Hafta sonu kahvaltıları genellikle özenerek hazırlanan kahvaltılar olur. Bu sebeple farklı lezzet arayışına giriyorsanız akıtma tarifi tam size göre olacaktır. Her yörenin damak tadına uygun fakat farklı isimlerle bilinen akıtma tarifi kahvaltımıza lezzet katıyor. Bu hafta sonu kahvaltı hazırlarken akıtma tarifi arıyor yada akıtma nasıl yapılır merak ediyorsanız "akıtma tarifi, akıtma nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
04 Mart 2020, Çarşamba 11:58 Son Güncelleme:
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Evdeki malzemelerle kolayca yapabileceğiniz besleyici bir tarif arıyorsanız akıtma tarifi tam size göre olacaktır. Eğer sevdiklerinize hazırlamak için akıtma tarifi arıyor yada akıtma nasıl yapılır merak ediyorsanız "akıtma tarifi, akıtma nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Akıtma tarifi
Akıtma malzemeleri
- 2 su bardağı süt
- 2 adet yumurta
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı un
- 1 tutam tuz
Akıtma yapılışı
Bir kasede yumurta, sıvı yağ ve sütü iyice çırpın. Ardından un ve tuzu da ekleyip çırpmaya devam edin. Akışkan bir hamur elde edilmesi gerekir. Tavayı kızdırın. Hamurdan bir kepçe alıp tavaya yayın. İki tarafını da güzelce pişirin. Sıcak olarak servis edin.