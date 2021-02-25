Aklında tut! (Oyun)

MALZEMELER:

Oyuncu sayısı kadar kâğıt, kalem Yaş: 7+

NASIL OYNANIR?

Kâğıt ve kalemler oyunculara verilir. Oyuncular yapılmasını istediği beş yönergeyi birbirine göstermeden alt alta yazar. Oyuncuların içinden saymacayla bir tane yönetici, bir tane de yönergeleri uygulayacak kişi seçilir. Yönerge veren oyuncu, kâğıda yazmış olduğu beş eylemi yavaş yavaş ve vurguyla bir kere okur. Diğer oyuncu, duyduğu eylemleri verilen sıraya göre birbiri ardına yapmaya çalışır. “Ayağa kalk, üç kere zıpla, başını kaşı, lambayı aç, bir tekerleme söyle” gibi. Her--- yönergenin art arda ve bir kere söylenmesine dikkat edilmelidir. Oyuncu, bütün yönergeleri dinledikten sonra istenenleri yapmaya başlar. Hepsini doğru yaparsa alkışlanarak ödüllendirilir. Başka bir yönetici ve oyuncu seçilerek oyuna devam edilir. Oyunun sonraki turunda yönerge sayısı arttırılır. Daha karmaşık yönergeler de yazılabilir.





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