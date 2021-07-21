Aklında tut (Oyun)

MALZEMELER

Çeşitli renklerde kuru boyalar, küçük kâğıtlar, A4 kâğıdı / Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

Öncelikle küçük kâğıtlara renkli kuru boyalarla kareler çizin. Üç kare çizerek başlayıp ardından kare sayısını çocuğunuzun yaşına bağlı olarak arttırabilirsiniz. Kolaydan başlayarak çocuğunuza küçük kâğıtları sırasıyla gösterip dikkatlice bakmasını ve kâğıttaki karelerin renklerini aklında tutup önlerindeki kâğıda aynı renk sıralamasıyla çizmesini isteyin.