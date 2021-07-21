Etkinlik Rehberi Aklında tut (Oyun)

Aklında tut (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Aklında tut (Oyun)

Bu oyun çocuğunuzun kısa süreli hafızasını etkin bir şekilde kullanmasına yardımcı olacaktır.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 11:45 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Çeşitli renklerde kuru boyalar, küçük kâğıtlar, A4 kâğıdı / Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

Öncelikle küçük kâğıtlara renkli kuru boyalarla kareler çizin. Üç kare çizerek başlayıp ardından kare sayısını çocuğunuzun yaşına bağlı olarak arttırabilirsiniz. Kolaydan başlayarak çocuğunuza küçük kâğıtları sırasıyla gösterip dikkatlice bakmasını ve kâğıttaki karelerin renklerini aklında tutup önlerindeki kâğıda aynı renk sıralamasıyla çizmesini isteyin.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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