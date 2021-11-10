Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen ve Atatürk'ten görsellerin yansıtıldığı '10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma' etkinliği vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

AKM Tiyatro Salonunda Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Atatürk'ü anma konseri de düzenlendi.

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL(DHA)- AA