AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83'üncü yıldönümünde bu akşam Galata Kulesi ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'de ışık gösterisiyle anıldı.
10 Kasım 2021, Çarşamba 23:22 Son Güncelleme:
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen ve Atatürk'ten görsellerin yansıtıldığı '10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma' etkinliği vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
AKM Tiyatro Salonunda Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Atatürk'ü anma konseri de düzenlendi.
İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL(DHA)- AA
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