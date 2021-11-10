Kültür & Sanat AKM'deki Gala Konser uzun süre ayakta alkışlandı

AKM'deki Gala Konser uzun süre ayakta alkışlandı

Kültür & Sanat

AKM'deki Gala Konser uzun süre ayakta alkışlandı

Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçıları, ünlü operaların unutulmaz aryalarından oluşan bir repertuvarla "Gala Konseri" verdi.

10 Kasım 2021, Çarşamba 14:30 Son Güncelleme:
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Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Kültür Merkezindeki (AKM) konser, uzun süre ayakta alkışlandı. Konserde, Giuseppe Verdi’nin "La Forza del Destino", "Atilla", "La Traviata", "Aida", "Don Carlo", Georges Bizet’nin "Carmen", Giacomo Puccini’nin "Tosca", "Le Villi", "Turandot", Charles Gounod’nun "Faust" operalarından aryalar seslendirildi. Şef Zdravko Lazarov'un yönettiği İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasına(İDOB) başkemancı Oleksandr Samoylenko eşlik etti.

DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan ile İDOB müdürü ve sanat yönetmeni Suat Arıkan’ın da sahne aldığı konserde ayrıca Seda Aracı Ayazlı, Bülent Bezdüz, Aykut Çınar, Eylem Demirhan Duru, Evren Ekşi, Zafer Erdaş, Nesrin Gönüldağ, Gülbin Günay, Eralp Kıyıcı ve Mine Kurtoğlu solist olarak sahne aldı.

AA

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