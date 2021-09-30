Türkiye AKM’nin isim tabelası asıldı

AKM’nin isim tabelası asıldı

Türkiye

AKM’nin isim tabelası asıldı

Açılışı 29 Ekim’de yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nin isim tabelası asıldı. İsmi değişeceği iddia edilen kültür merkezinin girişine konulan Atatürk Kültür Merkezi yazısı, tartışmaları sona erdirdi.

30 Eylül 2021, Perşembe 19:31 Son Güncelleme:
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Bazı sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılması planlanan AKM’nin isminin değişeceği iddia edilmişti. Montajı tamamlanarak asılan isim tabelası tartışmaları sona erdirdi. İnşaatı tamamlanan yeni bina ve asılan tabela drone ile havadan da görüntülendi. Tabelada, eskisi gibi Atatürk Kültür Merkezi yazdığı görüldü.

DHA

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