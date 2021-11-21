AKM’nin kalbindeki kırmızı küre nasıl yapıldı? İşte detaylar…

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), inşa edildiği dönemde dünyanın dördüncü büyük sanat merkezi olarak hizmete girdi. Yarım asrı aşan geçmişiyle önemli oyunlara, gösterimlere, sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan AKM, sahnesinde nice sanatçılar yetiştirmiş, kültür sanat hafızamızda derin izleri olan çok özel bir yapı...

SİMGESİ HALİNE GELDİ

2008-2018 yılları arasında kapalı kalmasının ardından Şubat 2019’da yeniden inşasına başlanan AKM, 29 Ekim 2021’de yeni yüzü ile hizmete açıldı. Mimarlığını ise ilk AKM’nin mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu’nun kurucusu olduğu Tabanlıoğlu Mimarlık üstlendi. AKM’de en çok dikkat çeken eser ise tam merkezde yer alan ‘Kırmızı Küre’ oldu.

15 BİN PARÇA ELLE YAPILDI

‘AKM’nin kalbi’ olarak da tabir edilen 2 bin 40 kişilik Opera Salonu’nu içine alan bu Kırmızı Küre’de Kaleseramik’in de imzası var. Şirketin Genel Müdürü Altuğ Akbaş ve Murat Tabanlıoğlu, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelerek simge yapının ortaya çıkma sürecini anlattı. Kürede 15 bin seramik karo kullanıldığını belirten Murat Tabanlıoğlu, “Bunlar tek tek elle üretildi” dedi.

FİRMALARDAN NUMUNE İSTEDİK

Benzer yapıların Berlin, Milano, Oslo operalarında da olduğuna işaret eden Murat Tabanlıoğlu, “Bu operaların bir klasik formu. Ben sadece kubbeye üçüncü boyutu ekledim. Bu seramikleri kim yapabilir diye araştırmaya girdik. Bütün firmalarla görüştük, numuneler yaptırdık. Sonunda Kaleseramik’le devam kararı aldık” diye konuştu.

100 GÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Altuğ Akbaş ise şu detayları paylaştı: “Seramikler kadın istihdamını desteklemek amacıyla Çanakkale’nin Çan ilçesindeki fabrikamızda kurduğumuz Atölye Kale’de çoğunluğu kadınlardan oluşan 18 kişilik ekip tarafından üretildi. Bu ekiple, Tabanlıoğlu Mimarlık’ın hazırladığı tasarım çerçevesinde numune sürecine girdik. Üç boyutlu özelliklerinden dolayı parçaların üretiminde farklı ve özel teknikler kullandık. Geleneksel seramik üretim tekniklerini, yeni teknoloji ve el emeği ile harmanladık diyebilirim. Süre kısıtlıydı ama işin bize yüklediği sorumluluğun da bilincindeydik. Arkadaşlarımız kısıtlı zamana, pandemi koşullarına rağmen gece gündüz demeden çalışarak, yaklaşık 100 günde bu nadide eserin ortaya çıkmasını sağladılar.”