Türkiye AKM'nin ön cephesi gün yüzüne çıktı!

AKM'nin ön cephesi gün yüzüne çıktı!

Türkiye

AKM'nin ön cephesi gün yüzüne çıktı!

Taksim'de inşası devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nin önündeki demir panolar kaldırılınca merkezin son hali ortaya çıktı.

15 Haziran 2021, Salı 09:58 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'nin yapımı devam ediyor. Çalışmalar hızla sürerken, AKM'nin Taksim'e bakan bölümündeki demir panolar ve bez afiş kaldırıldı. Panoların kaldırılmasıyla Atatürk Kültür Merkezi'nin Taksim Meydanı'na bakan tarafı ön plana çıktı. Binadaki çalışmalar ve panoların sökümü havadan da görüntülendi.

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi.

AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

Hasan YILDIRIM - Ali AKSOYER - Özgür EREN -DHA

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