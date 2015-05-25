Aknelere karşı ne iyi gelir?

Sivilce ve akneler, her ne kadar ergenlik çağında daha çok çıkmaya başlasa da belli dönemlerde herkesin yüzünde görülebiliyor. Doğru besin tüketiminin sivilcelere karşı önlem olabileceğini dile getiren Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, sivilcelerden sağlıklı beslenerek, kurtulmanın yollarını anlattı:

“Günümüzde en sık karşılaşılan cilt sağlığı sorunu aknelerdir. Özellikle ergenlik çağındaki erkeklerde hormonal değişikliklere bağlı olarak daha sık veya daha az gözlenmektedir. Bunun en önemli sebebi, akne testesteron gibi erkeklik hormonlarına bağlıdır. Özellikle antibiyotik tedavisi akne sıkıntısı olan bireylerde sıklıkla kullanılmasına karşın, bu durum bağırsaklarda daha büyük hasar oluşturarak mantar enfeksiyonu oluşmasına dolaysıyla aknenin daha kötü hale gelmesine neden olabilmektedir. Besinler, hem akneden koruyucu hem de akneyi tedavi edici olarak önemli bir rol üstlenmektedirler. Özellikle ilaçlara bel bağlamaktansa, cilt sağlığınızı en iyi şekilde korumak için mümkün olan en iyi besinleri seçmelisiniz.”

ALTIN ÖNERİLER

“Akne tedavisinden kurtulmak için tüketilen belinlere de çok dikkat etmek gerekiyor. Bunun için tüm rafine ve konsantre şekerlerden uzak durmalısınız. Özellikle bu boş enerji kaynaklarını tüketmeniz akne problemlerinize çözümü zorlaştıracaktır. Yüksek oranda yağ içeren besinlerin tüketilmemesine özen göstermelisiniz. Trans yağ asitleri son günlerin suçlu ilan edilen yağların en başında gelmektedir. Trans yağ asidi içeren margarin, yağ, sentetik hidrojene bitkisel yağ, krema, kaymak, mayonez gibi besinlerden uzak durulmalıdır.”

TUZU AZALTIN

“Kızartılarak hazırlanan besinlerden özellikle kaçınmak gerekiyor. İyot mineraline hassasiyeti olan bireyler, tuz tüketimini mümkün olduğunca azaltmalıdır. Günümüzde tuzlar özellikle iyonizedir, yani içeriğine iyot eklenmiştir. Yüksek protein içeriği olan beslenme programları aknelerin engellenmesine katkıda bulunduğunu gösteren araştırmalar bulunmaktadır. A vitamini alımı akne tedavisinde önemli bir aşamadır. Bu vitaminin alımında özen gösterilmesi gereken ilk nokta doktor kontrolünde olmasıdır. Doktor kontrolünde alınmadan A vitamini vücuda toksik etki yaparak daha fazla zarar gösterebilmektedir.”

ÇİNKO EKSİKLİĞİ SİVİLCE NEDENİ

“Özellikle ergenlik çağında akne sıkıntısının, sıklıkla yaşanmasının en önemli nedeni bu dönemde vücuttaki çinko miktarı düzeyi en alt seviyededir. Çinko minerali içeriği yüksek olan kabuklu deniz ürünleri, et, tavuk, balık gibi besinlerin tüketimine özen gösterilmelidir. Yağlı kremler ya da kozmetik ürünleri de kullanmamalısınız. Bu tür ürünler, aknelerinizin miktarını arttırmakta ve yapmış olduğunuz tedaviyi sonuçsuz bırakabilmektedir. Yastık kılıflarını renk ve koku gibi kimyasal maddeler içermeyen deterjanlar ile yıkamalısınız. Aksi takdirde cildinizin daha çok harap olmasına sebebiyet verebilirsiniz. Genellikle akne problemi olan bireylerin ciltleri yağlı olmaktadır. Bu sebeple yüzünüzü fırsat buldukça yıkamalı ve cildinizde biriken yağları engelleyin.”

İHA