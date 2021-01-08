Türkiye AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı geldi

AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı geldi

Türkiye

AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı geldi

İBB Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul için akşam saatlerinde başlayacak yağış için uyarı yaptı.

08 Ocak 2021, Cuma 16:32 Son Güncelleme:
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İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul bu akşamdan itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. 14 Ocak’tan sonra kış şartlarının şehir genelinde kendisini hissettireceğinin de tahmin edildiği belirtildi. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul’da yağışların son 10 yılın en kurak değerlerinde seyrederken, barajların doluluk oranı yüzde 20’ler seviyesinin altına gerilediği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM’un verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin bugün akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Sistemin etkisi ile lodos yönlü rüzgârın da akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Açıklamada, bugün beklenen fırtınanın ardından cumartesi il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, yağışların özellikle boğaz çevresi ile Avrupa yakası genelinde etkili olacağı kaydedildi. Yağışların pazar akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, ancak önümüzdeki hafta yeni sistemlerin Marmara bölgesinde etkili olmaya devam edeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Soğuklar etkisini ne zaman hissettirecek?

Lodos nedeniyle Cumartesi 15°C’ler civarında seyretmesi beklenen sıcaklıkların, Pazar günü rüzgârın kuzeyli yönlere dönmesiyle 10°C’ler civarına gerileyeceği tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Öte yandan, 14 Ocak ve sonrasındaki günlerde, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı kış koşullarının yaşanmaya başlaması bekleniyor" denildi.


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