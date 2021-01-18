İstanbul'da haftanın ilk iş gününde kar yağışıyla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı. Afet Koordinasyon Merkezi'nden de kar uyarısı geldi.

İstanbullular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından güne hareketli başladı.

Hafta sonu etkili olan kar yağışı bu sabah da yüksek kesimlerde etkisini sürdürdü. Yollarda buzlanmanın görüldüğü İstanbul'da trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 70'i aştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden de uyarı yapıldı. Uyarıda, "İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren mola veren kar yağışı sabah erken saatlerinden (05:30) itibaren kuzey bölgelerimizde tekrar etkili olmaya başlamıştır.

İlerleyen saatlerde yağışın il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. An itibarı ile -1 ila -9 derece arasında seyreden dondurucu soğuklar ve sabah trafiği göz önünde bulundurularak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor." denildi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85

Hafta sonu etkili olan kar yağışı bu sabah da yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Yollarda buzlanma da görülüyor. Haftanın ilk iş günü İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası saat 09.00 sıralarında yüzde 85'i gösterdi.

Üç büyükşehirde hava durumu:

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul il geneli ile akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası aralıklı kar yağışlı

ANKARA °C, -3°C

İZMİR °C, 6°CParçalı, zamanla az bulutlu

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