Türkiye AKOM'dan İstanbullulara sağanak yağış uyarısı: 3 saat sürecek

AKOM'dan İstanbullulara sağanak yağış uyarısı: 3 saat sürecek

Türkiye

AKOM'dan İstanbullulara sağanak yağış uyarısı: 3 saat sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da 3 saat boyunca sağanak yağış ve kuvvetli gök gürültülü yağmur geçişlerinin yaşanacağını paylaştı.

15 Haziran 2020, Pazartesi 15:10 Son Güncelleme:
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AKOM'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, bugün sabah saatlerinde yerel olarak görülen yağışların önümüzdeki üç saat boyunca il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ayrıca yapılan açıklamada, kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşa tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu. 

İstanbul'da gök gürültülü sağnak yağış

Yağışların kenti terk etmeyeceğini belirten açıklamada "Salı ve Çarşamba günlerinde kısa süreli ve yerel olarak görülmesi beklenen yağışların Perşembe günü itibari ile il genelinde etkili olacağı, önümüzdeki hafta sonu da aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde tekrar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

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