Türkiye Akraba aileler arasındaki kavgada kan aktı

Akraba aileler arasındaki kavgada kan aktı

Türkiye

Akraba aileler arasındaki kavgada kan aktı

Ağrı Tutak'ta akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 12:20 Son Güncelleme:
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Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kılıçgedik Köyü'nde yaşandı. Akraba aileler arasında kız alıp verme meselesi yüzünden kavga çıktı.

Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada İkram Uzun, Halit Uzun, Ferhat Uzun hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma köye giriş çıkışlara izin vermezken, yaralılar Tutak ve Ağrı'daki hastanelere kaldırıldı.

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