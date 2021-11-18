Türkiye Akraba ziyaretinde korku dolu anlar! Komşu çocuğunu rehin aldı

Akraba ziyaretinde korku dolu anlar! Komşu çocuğunu rehin aldı

Türkiye

Akraba ziyaretinde korku dolu anlar! Komşu çocuğunu rehin aldı

Konya'da, H.K. (21), ziyarete gittiği akrabasının üst kat komşusunun evde yalnız olan 8 yaşındaki çocuğu B.E.Ö.'yü eve kilitleyip, rehin aldı. Polisin, yaklaşık 1 saat süren ikna çalışması sonucu H.K.'nın kapıyı açmasıyla B.E.Ö., kurtarıldı. Sinir krizi geçirdiği öne sürülen H.K., güçlükle gözaltına alındı.

18 Kasım 2021, Perşembe 00:56 Son Güncelleme:
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Olay, saat 17.20 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi, İhsaniye Caddesindeki 5 katlı bir binada meydana geldi. Ankara’dan 3 gün önce akrabalarını ziyarete gelen, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.K., iddiaya göre sinir krizi sonucu üst kat komşusunun kapı zilini çaldı. Annesi S.Ö. işte olduğu için evde yalnız olan B.E.Ö., kapıyı açtı.


Eve giren H.K., kapıyı kilitleyip B.E.Ö.'yü rehin aldı. B.E.Ö.’nün ağlamasını ve kadının bağırma seslerini duyan bina sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor

Polis, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu H.K.'yı ikna edip, kapıyı açmasını sağladı. H.K. kapıyı açar açmaz eve giren polis, küçük çocuğu kurtardı. H.K. ise polise uzun süre direnmesine rağmen güçlükle gözaltına alındı. H.K.'nın elinden kurtarılan B.E.Ö.'yü bir yakını sarılıp sakinleştirmeye çalıştı. H.K., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)

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