Türkiye Akrabalar arasında çıkan baltalı ve sopalı kavgada kan aktı

Akrabalar arasında çıkan baltalı ve sopalı kavgada kan aktı

Türkiye

Akrabalar arasında çıkan baltalı ve sopalı kavgada kan aktı

Bartın'ın Ulus ilçesinde, arsa paylaşımı nedeniyle akrabalar arasında balta ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 19:23 Son Güncelleme:
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Olay, öğleden sonra Ulus´a bağlı Elmacık köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Tahir Aytar ile kuzeni Ali Aytar (67) arsanın paylaşımı konusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle iki taraf birbirlerine balta ve sopalarla saldırdı. Kavgada Hatice Aytar (70), Sultan Aytar (39), Nuray Küçük (48), Filiz Küçük (32) ve Ali Aytar yaralandı. Ali Aytar başına atılan baltayla ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine köye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi gelldi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, Tahir Aytar ve oğlu Emre Aytar´ı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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